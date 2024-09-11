Первые годы после восстановления независимости Латвии были тяжелыми для безопасности — орудовали рэкетиры, организованные преступные банды, появились невиданные ранее виды преступности. В этот период только что восстановленной латвийской полиции помогала Земессардзе, которой была делегирована часть функций правоохранительных органов. Судя по криминальная хронике того времени, бывали случаи, когда земессарги переоценивали свою роль и превышали полномочия. Портал Delfi, используя материалы судебных архивов, продолжает рассказывать о наиболее типичных преступлениях начала 1990-х годов.

Земессардзе была основана 23 августа 1991 года, когда Верховный Совет принял соответствующий закон. Закон предусматривал, что Земессардзе является добровольным формированием самообороны общества, и ее цель - привлечение жителей Латвии к защите государства и общества. В течение нескольких месяцев в 35 территориальных батальонов Земессардзе вступили более 10 тысяч человек, а уже через год число добровольцев составило почти 17 тысяч, а Земессарзе стала крупнейшей военной организацией, верной государству.

Первоначально задачами Земессардзе было участие в обороне государства, охрана важных государственных, муниципальных и хозяйственных объектов, защита людей и их имущества от преступных действий, при необходимости оказание помощи пограничным войскам, полиции и таможенным органам, государственным и муниципальным учреждениям, помощь людям в случае природных и экологических катастроф, стихийных бедствий, крупных экономический аварий и в ликвидации их последствий.

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