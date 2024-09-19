В последнее время в балтийских странах наблюдается дисбаланс между ростом зарплат и стремительным увеличением расходов. В 2022 году три балтийские республики, едва оправившись от пандемии, столкнулись с необычайно высоким уровнем инфляции. Тем не менее, стоит обратить внимание и на другие на особенности развития доходов жителей, в том числе жителей столиц стран Балтии.