В последнее время по заказу российских спецслужб в Европе происходит все больше диверсий и актов вандализма. Журналисты Delfi совместно с международными организациями подробно описали, как вербовщики ищут исполнителей для выполнения заданий, угрожающих безопасности Эстонии.

"Ты убивал? Совершал когда-либо преступления?" – неизвестный в чат-боте телеграм-канала проверяет, насколько далеко готов зайти его собеседник.

"Нет, не убивал, – последовал ответ. – В барах махался, в ментовку забирали".

Вскоре человек из чат-бота открыто формулирует свои запросы: "Какое задание тебе по плечу? Сжечь украинскую военную машину или грузовик с военной техникой? Убить фашиста на территории Прибалтики?" (Здесь и далее орфография в переписках сохранена – прим.)

Эта переписка началась 9 июля, когда журналисты наткнулись на ссылку на чат от Grey Zone – телеграм-канала, который связывают с ЧВК Вагнер.

Канал Grey Zone имеет 540 000 подписчиков и активно освещает деятельность вагнеровцев, особенно в Украине и Африке. Через него распространяются пропагандистские материалы, направленные на поддержание боевого духа бойцов и вербовку новых наемников. В публикациях наемники героизируются, чтобы сформировать позитивный образ их участия в военных действиях.

Кроме того, на канале публиковались эксклюзивные заявления бывшего лидера группы Евгения Пригожина. Например, 31 августа 2023 года там появилось видео с его участием, уже после того, как стало известно о крушении самолета, на борту которого были сам Пригожин и командир ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин.

Одно из последних упоминаний канала Grey Zone в медиа связано с конфликтом между повстанцами-туарегами и наемниками ЧВК Вагнер в Мали в июле этого года. Тогда различные новостные агентства сообщали, что в результате боев погибло от 20 до 80 бойцов Вагнера, что, вероятно, стало одной из крупнейших потерь российских наемников в Африке.

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