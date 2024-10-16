Министерство климата и энергетики предлагает постепенно, до 2030 года, вводить требование директивы ЕС об увеличении доли возобновляемой энергии в конечном потреблении транспортного сектора, с чем не согласны торговцы топливом. По мнению министерства, откладывание проблемы на пять лет может привести к очень сильному росту цен на топливо в 2030 году, заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис в программе Spried ar Delfi.

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) Оярс Карчевскис сообщил, что уже напомнил Сейму и Министерству климата и энергетики: директива ЕС о возобновляемой энергии вступает в силу в 2030 году, а "не в следующем году и не через год". Торговцев не устраивает предложение "бежать впереди поезда" - вводить требования раньше, чем директива вступит в силу.

Ассоциация также призывает смягчить взятую на себя Латвией амбициозную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 16% к 2030 году - достаточно предусмотренных директивой 14,5%. Торговцы топливом считают, что ускоренное выполнение требований приведет к тому, что мы начнем переплачивать за топливо раньше, чем это необходимо.

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