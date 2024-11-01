В Латвии заблокированы практически все российские новостные сайты, запрещено вещание российских телеканалов, а журналисты, работавшие на государственные медиа РФ, подвергаются судебному преследованию. Тем не менее российские пропагандистские сообщения и дезинформация продолжают проникать через социальные сети. О том, как противостоять российской пропаганде, Delfi рассказал Илья Кирия, профессор французского университета Гренобль-Альпы.

Я не уверен в том, что эта грань вообще возможна в условиях войны. Ну, скажем так, любая страна, находящаяся в состоянии войны, будет использовать в том или ином виде информационные операции для того, чтобы подрывать легитимность своего врага. Это естественно.

Поэтому, если вы хотите понять, что происходит только на основании того, что сообщают с одной стороны российские медиа, а с другой стороны украинские, скорее всего, вы ничего не поймете. Потому что вы увидите полярные мнения. Нужна какая-то еще третья, условно нейтральная сторона. Потому что полностью нейтральных сторон тоже не бывает, наверное. Грань нейтральности - она очень тонкая.

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