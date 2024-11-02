США должны наконец осознать, что Россия абсолютно ничего не выиграет от применения ядерного оружия. Зато сама угроза применить его много ей дает. Поэтому Западу нужно перестать сдерживать себя и усилить помощь Украине, заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ядерная угроза России – блеф?

Ходжес полагает, что нет ни юридических, ни моральных, ни тактических или военных причин для того, чтобы ограничивать украинцев в ударах по территории России. "Я думаю, что эта политика основана на чрезмерном страхе нынешней администрации, что Россия может применить ядерное оружие. Таким образом, мы поддаемся их политике запугивания. (..) Нам нужно один раз уже четко сказать себе, что Россия блефует", - заявил он.

"Да, у них есть тысячи ядерных боеголовок, и им все равно, сколько невинных людей они убьют, в том числе своих, – утверждает отставной генерал. – Однако подумайте – зачем им применять ядерное оружие? Что они выиграют? Вообще ничего. Пользу приносят только угрозы ядерным оружием, потому что они видят, что это нас останавливает. Поэтому мы не заявляем четко, что хотим видеть победу Украины, мы не позволяем использовать наше оружие против целей в России, мы отправляем украинцам оружие 40-летней давности".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !