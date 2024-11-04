Даниэлю Трое и 40 другим обитателям федерального "коридора смерти", запертым по 23 часа в сутки в одиночные камеры размером с сарай, не нужно напоминать, что выборы имеют последствия.

С точки зрения тех, кто находится внутри единственного в США федерального "коридора смерти" в Терре-Хот, штат Индиана, выборы во вторник действительно — вопрос жизни и смерти: если Камала Харрис победит, они выживут; если победит Дональд Трамп, их ждет смерть.

"Он собирается убить здесь всех, кого сможет, — написал 41-летний Троя в письме из-за решетки. — Это так же предсказуемо, как восход солнца".

Это не просто смелое заявление.

Трамп, в конце концов, самый активный президент по числу казней в современной истории США. Он завоевал этот сомнительный титул, возродив давно заброшенную федеральную программу смертной казни в 2020 году, а затем, за последние месяцы своего президентства, позаботился о 13 казнях; последняя состоялась 16 января 2021 года, за четыре дня до инаугурации демократа Джо Байдена.

Ни один президент США не проводил больше казней, чем Трамп, со времен Гровера Кливленда, который почти 130 лет назад санкционировал 16 казней.

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