Эстонская полиция лишила энтузиаста военных игр Алексея Федорова вида на жительство: он неоднократно посещал Россию и участвовал в учениях вместе с ветеранами ГРУ. ВНЖ был аннулирован, пока Федоров находится в Москве, пишет Rus.Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

До лета 2024 года Федоров жил в Пярну. Сейчас он находится в России, и ему навсегда запрещено возвращаться в Эстонию. Летом этого года полиция лишила Федорова вида на жительство. "КаПо дождалась моей ежегодной поездки в отпуск в Россию, - цитирует слова Федорова Eesti Ekspress. - В августе я поехал отдыхать в Москву. Где-то в середине месяца пришло электронное письмо, что сертификат моей ID-карты аннулирован, а через пару дней пришло второе письмо, согласно которому аннулирован мой [эстонский] вид на жительство".