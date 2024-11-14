"Основная вещь, о которой нигде не говорится в отчете, - это угроза существованию Латвии как национального государства", - заявила председатель правления Латвийской ассоциации многодетных семей Элина Трейя (Национальное объединение) в программе Spried ar Delfi, комментируя доклад Министерства благосостояния о демографической ситуации. Доклад разрабатывался с участием министерств и неправительственных организаций и обсуждался 5 ноября в Совете по делам демографии.