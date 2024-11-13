Для командира даугавпилсского 34-го пехотного батальона Земессардзе, участника международных миссий майора Валерия Барановского армейская служба стала лучшей школой интеграции. При этом ни он сам, ни его семья — жена и четверо детей - не считают правильным отказываться от русского языка. Наоборот, практика показала, что на службе знания любого языка могут пригодиться в самое неожиданное время в самом неожиданном месте.

Вопросом, какие чувства сегодня испытывают русскоязычные военные Латвии, я впервые задалась на... спектакле Марии Линарте "Битвы гигантов" в Новом рижском театре. Актриса выросла в билингвальной семье, а когда началось вторжение Россию в Украину записалась в Земессардзе и по впечатлениям создала постановку.

Ее героиня - Анна Антонова: девушка "с частично русской кровью", "чаще мыслившая на русском", но "определенно не ватница", крайне болезненно воспринимает события в соседней стране, где живут ее близкие люди. И запускает программу новой Анны с новым смыслом - противостоять Злу и спасать людей. Но что делать, если, лежа в окопе, иногда думаешь на русском - языке врага?

В поиске ответов я обратилась в 3-й Латгальский батальон Земессардзе. И вот передо мной спортивно подтянутый мужчина в форме с ясными голубыми глазами и обаятельной улыбкой.

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