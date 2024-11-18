Популяция обитающих в Латвии и Эстонии волков и медведей растет. Хищники причиняют все больший ущерб. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру письмо — надо решать проблему. Насколько опасна ситуация в Латвии?

В обращении эстонских фермеров говорится, что из-за роста численности волков и отсутствия вмешательства со стороны государства возникла серьезная угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и людей. Сельские жители все больше обеспокоены своей безопасностью.

В латвийских медиа тоже время от времени появляются сообщения о том, что, например, недалеко от Валки медведь не испугался охотника, в Седе чернику рядом собирали люди и медведи, грибники избегают ходить в Вайнёдские леса, а волки регулярно грызут... Так ли страшен латвийский волк и медведь, как его отражают в прессе?

Какая ситуация в Латвии?

Латвийские фермеры жалуются, что волки регулярно нападают на домашний скот, нанося животноводам финансовый ущерб. Только за прошлый год Государственная служба леса (ГСЛ) получила информацию о 120 нападениях волков, от которых пострадали 597 домашних животных. По оценке службы, сейчас в Латвии примерно 1400 волков.

Исследователь Латвийского государственного института лесоведения "Силава" Янис Озолиньш считает, что данные завышены — по подсчетам ученых, волков в Латвии - 500-800 волков.

Также в Латвии живут около полутора сотен медведей - их число беспрепятственно растет, поскольку охота на этих зверей запрещена. Охотники считают, что это вопрос политический, который должен решаться на уровне ЕС.

Оба вида животных охраняются европейской директивой 92/43/EEK 1992 года, к ней есть приложение, которое допускает контролированную добычу отдельных видов. Национальные законы не могут быть в противоречии с европейскими нормами. Но давление на изменение статуса защиты волков в связи с нападениями на сельскохозяйственных животных растет по всей Европе.

В Латвии разрешена охота на волков, но количество ограничено и условия строгие. В среднем за один сезон разрешено отстреливать 300 волков. Сезон охоты на них начался 15 июля и продлится до достижения установленного Государственной службой леса (ГСЛ) объема добычи, но не дольше, чем до 31 марта 2025 года.

Что происходит в Эстонии?

Как сказала изданию Maaleht Керли Атс, председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты (EPKK), численность волков в лесах увеличилась настолько, что животные ищут пищу вблизи населенных пунктов. "Нападения волков на домашний скот и домашних животных участились до такой степени, что лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей. Разговоры о том, что нужно защитить сельские районы, ничего не дадут, если в расчет не будут принимать людей, которые живут и работают на селе", - отметила она.

Торгово-сельскохозяйственная палата решила обратиться к премьер-министру после того, как в последнее время участились нападения хищников. Они причинили серьезный ущерб производителям сельхозпродукции, нарушили нормальный ритм жизни людей, живущих в сельской местности.

Как отмечается в обращении, ограничение популяции волков крайне важно для живущих в сельской местности людей, домашнего скота и домашних животных, а также для сохранения устойчивого баланса экосистемы. Государство должно как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. Производители сельхозпродукции и сельские жители не могут противостоять нападениям хищников.

Эффективность превентивных мер снижается пропорционально увеличению популяции волков. Справедливая система компенсации ущерба отсутствует. Людям, живущим в сельской местности, должна быть гарантирована элементарная безопасность, и это самый важный аргумент, утверждает представитель Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты.

"Мы просим принять меры для обеспечения безопасности и благополучия жителей сельских регионов, поддержать политику, которая поможет защитить домашний скот и местных жителей от нападения волков. Мы надеемся на то, что будет проявлена политическая воли и приняты решения, которые станут сигналом того, что безопасность сельских жителей действительно является национальным приоритетом. Мы просим государство принять соответствующие меры до того, как в результате нападения хищников погибнет человек", - говорится в обращении EPKK.

Эстония ждет ответ Европейского суда

Заведующий отделом защиты биоразнообразия Министерства климата Эстонии Тимо Карк рекомендовал животноводам сообщать Департаменту окружающей среды обо всех случаях причинения ущерба хищниками, он также подробно разъяснил основы своей ответственности.

Департамент окружающей среды дал распоряжение об отстреле 90 волков, что позволит предотвратить и уменьшить причиняемый хищниками ущерб. На основании заявления некоммерческой организации Eesti Suurkiskjad Таллиннский административный суд в рамках первичной правовой защиты приостановил охоту на волков до 4 декабря.

"Хотя волк в соответствии с Директивой Евросоюза об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны является строго охраняемым видом, Эстония после вступления в Евросоюз получила право регулировать численность волков. Мы считаем, что в Эстонии популяции волков управляются таким образом, чтобы поддерживать их благоприятный статус и снижать количество нападений на сельскохозяйственных животных. Эту позицию мы отстаивали в эстонских и европейских судах, в настоящее время следует дождаться позиции Европейского суда по этому вопросу", - сказал Тимо Карк.

Латвия: адекватны ли нормативные акты?

На сегодня нет оснований пересматривать охранный статус видов волка и медведя в Латвии — они адекватны и никаких экстраординарных тенденций нет. К тому же начинать этот пересмотр можно только на уровне Евросоюза. Нападений медведей на людей со смертельным исходом в Латвии не было. Был лишь один случай, когда человек не отреагировал на предупредительный рык медведя, сообщили Latvijas avīze в Департаменте охраны природы.Тем не менее борьба между разными мнениями все время происходит. Например, недавно в Словакии были зафиксированы нападения медведей на людей. Но жертв могло и не быть, если бы зоозащитники заранее не оспорили решения компетентных органов о немедленной ликвидации проблемных животных. К тому же люди сами не должны забывать профилактические мероприятия, чтобы не стимулировать посещение дикими животными своей территории.

Латвийские биологи: надо забыть довоенное и советское мышление

"Многие люди не могут избавиться от довоенного и советского мышления, которое считает волка нежелательным вредителем, который подлежит уничтожению, потому что питается не только бабушками Красной шапочки, но и косулями, оленями, овцами и собаками. Пора мыслить шире, особенно в вопросах сохранения экосистемы и создания среды для будущих поколений. Современные технические возможности и финансовая поддержка государства позволяют создать эффективную защиту там, где волк нежелателен", - высказался в интервью Latvijas Avīze биолог, специалист по охоте и представитель Андис Лиепа.

По его мнению, больший отстрел волков не обязательно сохранит овец. Эффект от охоты может быть обратным: если застрелят волков-родителей, то для кормления потомство выберет более доступный вид питания — домашних животных. То же будет и с молодыми волками, чьи родители были застрелены и не обучили детей охоте в лесу.

"Стрельба может стать эффективным сдерживающим фактором. Но охотиться надо не в естественной среде обитания волков - в лесу, а в непосредственной близости от мест потенциального ущерба от зверей. Но в первую очередь надо подумать о профилактических мерах, электрических или других типах ограждениях, для строительства которых в Латвии доступна господдержка".

Лиепа убежден, что во многих случаях волк может быть скорее союзником человека, чем врагом. В первую очередь, как санитар леса – очищать природу от мертвых, больных, старых и слабых животных. Ограничивать распространение мелких хищников, например, енотов. Прорежать число бобров, которые грызут деревья и запруживают водоемы. Притормозить скорость распространения африканской чумы свиней и снизить ущерб от оленей, косулей и диких кабанов в сельском хозяйстве.

Янис Озолиньш отмечает, что численность хищников отражает количество доступной пищи. С начала века численность волков в Латвии росла медленнее, чем стада их естественной пищи - диких копытных. В других европейских странах эта разница еще больше — туда волки только начинают возвращаться.

Ученый обращает внимание, что в отношении хищников в обществе есть разные группы интересов и мнений. Зачастую они нетерпимы друг к другу и живут в своих информационных "пузырях".

Группы разного отношения к хищникам Охотники : чтобы было как можно меньше хищников и больше копытных.

Животноводы : выращивать свою продукцию с минимальными инвестициями.

Экологи : чтобы природа регулировалась без вмешательства человека и сохранялось биологическое разнообразие.

Защитники прав животных : борьба с деятельностью человека, причиняющей страдания животным.

"Антропоцентрики ": самая проблемная группа. Она считает, что все в этом мире должно служить интересам человека.

Политики: пытаются примирить группы интересов и найти возможность работать на всех.

"Настоящее сосуществование человека и хищников будет возможно только тогда, когда люди с разными интересами будут знать, как жить вместе", - считает Озолиньш.

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