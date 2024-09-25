С кошмарного зрелища началась эта неделя для овцевода Андрея Тращенко из Вецатской волости Валмиерского края. Ночью на овец напала стая волков, погибло около 20 животных. Хозяин еще не подсчитал ущерб, но после нападения хищников в отчаянии подумывает о том, чтобы прекратить разведение овец.

Хозяин рассказал, что всего за день до нападения волков он привез сюда 60 овец латвийской темноголовой породы с ягнятами, родившимися этим летом. К сожалению, в роковую ночь он не успел спустить собак, которые охраняли бы овец. "Это уже третья такая катастрофа. Думаю, с овцеводством пора заканчивать".