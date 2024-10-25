45 лет назад, 27 сентября 1979 года, в Мурмастиенской волости Мадонского района больной бешенством волк напал на семерых человек. Одна из пострадавших — пожилая женщина — погибла. Это единственный смертельный случай нападения волка в Латвии за последние 50 лет. Портал Delfi нашел одного из очевидцев трагических событий в Мурмастиене.

События 40-летней давности в окрестностях озера Лубанас до сих пор не слишком широко известны. В советских газетах об этоим случае писали очень скупо, а в последние годы эту историю вспоминают в ходе дискуссий по поводу того, разрешать ли в Латвии охоту на волков.

Петерис Икауниекс, бывший заместитель директора Лубанского леспромхоза, принимал участие в охоте на этого волка осенью 1979 года. Об этом он рассказывает в книге "Заметки охотника на волков". "Этот волк бегал по сельским дворам между двумя поселками — Икауниеки и Пильпуки, прилегающим к массиву Лубанас. Первый раз он напал на человека в шесть утра, а во второй половине дня, около четырех часов, мы его застрелили", — вспоминает в разговоре с Delfi Икауниекс.

Волк напал на семерых человек

Леспромхоз получил звонок о нападении волка около 11 утра, пишет Икауниекс. К тому времени зверь уже напал на трех человек. Охотники не могли быстро прийти на помощь, потому что находились на работе, а транспорта не было. Около 12 часов поступил следующий звонок — волк покусал еще двух человек. К тому моменту руководитель леспромхоза наконец нашел транспорт и трое охотников выехали на поимку волка. Пока они добирались, пострадал еще один человек.

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