Несколько самоубийств литовских подростков породило реакцию, которую называют "эффект Вертера". Глава Центра исследования суицидов психолог Паулюс Скруйбис призвал общество успокоиться - не обсуждать эту тему, не делиться сообщениями о поисках пропавших подростков и похожей информацией. Это лишь ухудшает ситуацию.

В прошлое воскресенье в Вильнюсе пропал 17-летний подросток. Во вторник в полдень в реке Нерис было обнаружено тело... 18 ноября утром в Шальчиникском районе из пруда достали тело другого 18-летнего юноши... 6 октября после теста ДНК была подтверждена личность утонувшего в Нерисе 15-летнего подростка... Следов насилия не обнаружено.

"Мне кажется, у нас налицо то, что называют эффектом Вертера. Есть ряд похожих самоубийств, которые, скорее всего, связаны между собой. К сожалению, решая эту проблему, мы ее осложняем", – оценил ситуацию Паулюс Скруйбис.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !