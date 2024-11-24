Обычно подвалы и чердаки хранят много тайн. Так произошло и в Виесите, где на чердаке старейшего здания города были найдены уникальные документы. Они рассказывают об обществе добровольных пожарных Виесите и хранят ценную информацию о жителях и предприятиях города в 1930-е годы.