Вечером 21 ноября после удара баллистической ракетой по украинскому заводу "Южмаш" российский лидер Владимир Путин выпустил экстренное видео-обращение. Он заявил, что удар был ответом на применение по российской территории дальнобойных ракет ATACMS и Stormshadow и вновь пригрозил ударами по странам НАТО. Такое развитие событий может привести к серьезной эскалации и похоронить возможные попытки администрации будущего президента США Дональда Трампа завершить войну за счет Украины, считают опрошенные Delfi эксперты.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально, - прогрозил он - Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно – ответ всегда будет".