Было время, когда родная мать говорила сыну: "Я за тебя спокойна только, когда ты в тюрьме". Сегодня семья им гордится, а сам он готов себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего: он чист, у него семья, работа, а главное — он помогает выбраться из зависимости тем, на кого общество уже давно положило крест. Бывший наркоман, прошедший реабилитацию в Neatkarība Balt Владимир Соловецкис рассказал Delfi историю своего возвращения.

Эта статья входит в серию материалов Delfi о наркозависимости в Латвии. В ней мы попытаемся понять масштабы проблемы и ее влияние на жизнь людей. Для этого поговорим не только со специалистами по наркозависимости, но и с самими употребителями, бывшими зависимыми и их родственниками.

Принято считать, что наркотики - порождение неблагополучной семьи, среды — асоциальной или, наоборот, чрезмерно благополучной, когда состоятельные родители, в погоне за деньгами и карьерой, напрочь забыли о своем ребенке.

В случае Владимира это было не так. "Семья у меня очень хорошая, никто ничего не употреблял, родители нас с братом (он старше на 6 лет) любили. Работящие и внимательные. Так что не на кого валить вину-то — все сам".

Откуда что взялось?

Семья Владимира приехала в Ригу с Сахалина. Чтобы обосноваться на новом месте, родители много работали. "Если анализировать задним числом, то, наверное, мне дали слишком много свободы и доверия, а я неправильно это употребил - попал под влияние не тех авторитетов, старших товарищей из соседних дворов Иманты".

До 8 класса Владимир учился вполне прилично, школа нравилась (не все, конечно), занимался дзюдо, потом боксом. Первые наркотики появились в 14 лет.

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