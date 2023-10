Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок — выпускник истфака МГУ и Института США и Канады СССР. С 1994 года работает и преподает в США и Великобритании. Владислав Зубок был научным сотрудником Архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, преподавал в Стэнфордском и других престижных университетах США. С 2012 года — преподает историю в Лондонской школе экономики. Автор книг "Коллапс. Гибель Советского Союза", "Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева", "Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Krushchev" и многих других.