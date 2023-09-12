"После распада СССР в странах Прибалтики власти фактически возродили практику сегрегации. Население разделили по языковому и национальному признакам". "Украинский неонацизм… это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством". Это цитаты из нового учебника истории, по которому с 1 сентября этого года будут учиться российские школьники. Написал его помощник Владимира Путина по культуре, Владимир Мединский. Требования переписать исторические учебники и предложения по созданию новых нарративов звучат и среди российских эмигрантов.

О том, формируют ли учебники истории представление об истории, почему в российской исторической науке не сформировалось новое представление об истории России после 1991 года, и нужно ли будет ее переписывать после Путина, Delfi поговорил с профессором Лондонской школы экономики Владиславом Зубоком.

Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок — выпускник истфака МГУ и Института США и Канады СССР. С 1994 года работает и преподает в США и Великобритании. Владислав Зубок был научным сотрудником Архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, преподавал в Стэнфордском и других престижных университетах США. С 2012 года — преподает историю в Лондонской школе экономики. Автор книг "Коллапс. Гибель Советского Союза", "Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева", "Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Krushchev" и многих других.

- Новый российский учебник истории практически повторяет путинский нарратив об истории СССР — "все было хорошо, потом его развалил Горбачев, случилась геополитическая катастрофа, в Украине возродился нацизм и Россия пошла в Украину с ним бороться". Но этот пропагандистский подход нельзя назвать аберрацией. И до того российские учебники содержали множество пропагандистских мифов, в том числе еще и царских времен. Нужно ли менять эту "историческую норму"?

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