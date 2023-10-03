3 октября Рижский районный суд приговорил бывшего творческого директора SWH Илгварса Рукерса к семи годам лишения свободы за вождение в нетрезвом состоянии, бегство от полиции и совершенную аварию, в которой погиб водитель встречного автомобиля.

Также Рукерс на семь лет лишен прав на вождение автомобиля. С него в пользу государства будет взыскана стоимость принадлежащего жертве Audi A6 — 4860 евро, 28 000 евро за моральный ущерб в пользу гражданской жены погибшего водителя и 28 000 евро в пользу матери погибшего, а также он должен компенсировать процессуальные расходы.

Приговор в в сокращенной форме обжалованию не подлежит. Однако участники процесса в течение десяти дней могут просить суд подготовить полный текст приговора, который можно быть обжалован.

Трагическая авария произошла 5 апреля в Марупе.

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