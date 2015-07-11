В минувшую пятницу за превышение разрешенной скорости был оформлен 231 протокол об административном нарушении, сообщили в Госполиции.

Больше всего водителей (75) за несоблюдение скоростного режима оштрафованы в Рижском регионе.

За езду в пьяном виде вчера задержали 13 шоферов.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 17 человек. В Рижском регионе произошло 44 аварии, в которых пострадало 13 человек.

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