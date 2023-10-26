В Польше начался процесс формирования правительства. По итогам прошедших там парламентских выборов впервые за восемь лет победу одержала либеральная проевропейская коалиция. Новым премьер-министром страны скорее всего станет Дональд Туск, председатель Европейского Совета с 2014 по 2019 год. О том, как внутриполитические изменения в этой стране могут повлиять на ее отношения с соседями по ЕС, Брюсселем, Киевом и Москвой, в рамках Рижской конференции Delfi поговорил со Славомиром Дембски, директором Польского института международных отношений.

Предыдущее польское правительство консервативной националистической партии "Права и справедливости" опиралось в большой степени на сельский электорат и проводила конфронтационную политику по отношению к ЕС. Партия ввела самый суровый в ЕС запрет на аборты, проводила гомофобскую политику, пыталась подчинить себе судебную власть страны и требовала от Германии репараций в 1,3 млрд евро за нацистскую оккупацию.

В то же время, польские власти поддержали Украину и приняли самое большой число украинских беженцев после Германии. Однако непосредственно перед выборами отношения Польши и Украины дали трещину из-за импорта дешевого украинского зерна. Польские власти даже заявили о прекращении поставок в Украину оружия.

Позиции ПиС были подорваны экономическим спадом, резким ухудшением отношений с ЕС — Брюссель заморозил более 100 млрд евро экономической помощи стране и высокой мобилизацией сторонников оппозиции, в основном представителей польской молодежи. Оппозиционная коалиция получила в нижней палате — Сейме — 248 мест и расширила свое большинство Сенате. Явка на выборах составила рекордные 74%.

Доктор наук Славомир Дембски, выпускник Центрально-европейского университета, историк, политолог, эксперт-международник. Автор книг, статей и сборников источников по истории дипломатии. Автор книги "Между Берлином и Москвой. Германо-советские отношения в 1939-1941 гг.". Возглавляет Польский институт международных отношений с 2016 года уже во второй раз. С 2011 по 2016 год он возглавлял Польско-российский центр диалога и понимания (сейчас "Центр Мерошевского").

- Что меняют во внешней и внутренней политике Польши результаты последних выборов?

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