Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в Николаевской области и ознакомился с тем, как проходят работы по разминированию полей после оккупации российских войск. Саперы работают каждый день, рискуя погибнуть не только из-за возможной ошибки, но и из-за постоянных обстрелов. Несмотря на страх и риски, саперы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан и вернуть мир.

В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступает информация о том, что в Николаевской области на полях обнаружены противопехотные мины. Вместе с саперами направляемся туда. Дорога из Николаева занимает порядка двух часов, поскольку приходится ехать по бездорожью.

К нашему прибытию на месте уже работает группа саперов, которая выехала раньше. Начальник отделения пиротехнических работ по Николаевской области ГСЧС Владислав Зидрашко говорит, что данная местность находилась под оккупацией россиян 9 месяцев.

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