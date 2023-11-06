История Шломо Рона, 85-летнего жителя кибуца Нахаль-Оз, стала одним из самых ярких и трагических эпизодов войны между ХАМАС и Израилем. 7 октября во время нападения террористов на кибуц Рон ценой собственной жизни спас свою семью. Журналист Delfi.ee Таави Минник поговорил с племянницей Шломо Рона Ирит Шамир-Берц, благодаря которой эта история получила известность.

То, что произошло 7 октября 2023 года, вошло в историю Израиля как величайшая катастрофа страны. В результате нападения ХАМАС около 1400 человек погибли и 5132 получили ранения. В израильских моргах находится несколько сотен трупов, которые до сих пор не опознаны, и сотни отрубленных частей тел, по которым не удалось определить, кому из жертв они принадлежали. Кроме того, по данным Израиля, в сектор Газа взяты в качестве заложников 230 человек, судьба которых неизвестна.

С мая 1948 года, когда Израиль стал независимым, до нынешней войны в Газе произошло девять конфликтов между Израилем и его соседями, которые сам Израиль классифицирует как войны. Однако ни в одном из этих конфликтов не было подобных потерь, произошедших за один день: в 1948-1949 гг. в войне за независимость Израиля погибло 4000 солдат и 2400 мирных жителей, до 3000 солдат и нескольких гражданских лиц погибло в войне Судного дня 1973 года, которую в Израиле считают катастрофической. Самый смертоносный теракт в истории Израиля, произошедший в 2002 году в отеле "Парк" в Нетании, унес жизни 30 человек и террориста-смертника.

Несмотря на трагичность всей ситуации, 7 октября также стал днем необыкновенной храбрости простого израильтянина. История 85-летнего жителя кибуца Нахаль-Оз Шломо Рона тронула многие сердца как в Израиле, так и за рубежом. Он стал известен благодаря посту в Facebook его племянницы Ирит Шамир-Берц.

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