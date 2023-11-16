Сегодня ночью стали известны результаты встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско. Были достигнуты договоренности о восстановлении прямых контактов в военной сфере, прямой связи между лидерами стран и создания рабочих групп по основным вопросам двусторонних отношений. России это не сулит ничего хорошего.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Основными принципами, которых мы придерживаемся в отношениях между Китаем и США, являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", — заявил сегодня председатель КНР на встрече с 400 американскими бизнесменами в Сан-Франциско.

В своей 30-минутной речи председатель Си заявил, что международные инициативы под руководством Китая, такие как "Один пояс, один путь", открыты для участия США, а Пекин готов присоединиться к предложенным США инициативам многостороннего сотрудничества. "Как бы ни развивался глобальный ландшафт, историческая тенденция мирного сосуществования Китая и США не изменится", — подытожил он и добавил — "Мы договорились увеличить список сотрудничества и увеличить пирог сотрудничества".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram