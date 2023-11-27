Владимир Путин до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Кремль молчит о войне, но разрешает проверенным либеральным кандидатам в президенты выступать против нее. Две трети россиян поддерживают переговоры и прекращение огня. Победа Путина на выборах может привести к беспрецедентному кризису и протестам в России. Что происходит в России? Delfi проанализировал результаты последних опросов общественного мнения в России и опросил российских оппозиционных экспертов и политиков.

Путин против войны

Ожидается, что Владимир Путин заявит о своем выдвижении в президенты 14 декабря, на запланированном, по сведениям источников РБК, его главном пропагандистском шоу — ежегодной "Прямой линии". На ней Путин обычно отвечает на заранее согласованные вопросы специально отобранных "простых россиян". В этом году это шоу будет совмещено с еще одним — "большой пресс-конференцией", на котором он тоже отвечает на заранее согласованные вопросы отобранных журналистов. Через три дня после "прямой линии" — 17 декабря — пройдет съезд путинской партии "Единая Россия". Он будет посвящен только одному — поддержке кандидата Путина.