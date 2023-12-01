Перемирие между Израилем и исламистской террористической организацией ХАМАС прервано. Израильские военные возобновили боевые действия. Что сейчас происходит в секторе Газа? Удалось ли Израилю добиться обмена заложников на палестинских заключенных силой? Сможет ли Израиль победить ХАМАС, управлявшую сектором Газа? Представляет ли ХАМАС жителей Газы? Общаются ли сейчас, после жестокой атаки ХАМАС, израильтяне и жители Газы? Об этом Delfi поговорил с Рами Аманом, мирным активистом из Газы, который много лет пытался добиться взаимопонимания между израильтянами и палестинцами.



Рами Аман — палестинский мирный активист из Газы. Он участвовал во множестве мирных палестинско-израильских мирных инициатив. В 2010 году Аман основал "Юношеский Комитет Газы", входящий в арабо-израильскую организацию Alliance for Middle East Peace (Союз за мир на Ближнем Востоке). В 2015 году он основал серию регулярных чатов Skype With Your Enemy ("Скайп с твоим врагом"), в которых сотни израильтян и палестинцев из сектора Газа общались между собой. В 2020 году за ХАМАС арестовал Рами Амана за организацию этих чатов. Активист подвергся пыткам. После международной кампании, в которой участвовали 70 общественных организаций, а также представители ООН, Аман был осужден и тут же выпущен из тюрьмы. Два года назад ему удалось выехать из Газы в Египет.

Что вы почувствовали, когда узнали о событиях 7 октября?

Я был в ужасе и страшно зол. Сразу понял, что это начало большой войны, что ответ Израиля будет громадным, неизмеримо более ужасным. Я узнавал подробности того, что происходило, из арабских телеграм-каналов и от своих израильских друзей. Пострадали и погибли мои израильские друзья, мирные активисты.

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