Найдет ли российский бюджет 108 миллиардов евро на войну с Украиной? Смогут ли их потратить военные и промышленники? Сколько денег РФ действительно заработала на продаже нефти? Действуют ли санкции? Выросла российская экономика в прошедшем году или упала? Что помогло ей выстоять, и что с ней будет в следующем году? Об этом Delfi поговорил с одним из основателей российской Высшей школы экономики, профессором Игорем Липсицем, ныне проживающим в Литве.

- Мы с вами последний раз беседовали 20 января этого года. Тогда вы прогнозировали дефицит бюджета РФ в 8-9 трлн руб. Сейчас он едва достигает 3 трлн. Что российское правительство сделало, чтобы предотвратить такой дефицит?

- Ну, во-первых, оно допустило обесценение рубля. Это в свою очередь оказывает сильное влияние на инфляцию. Рост инфляции вызывает повышение ставки кредитования ЦБ. Мы к концу этого года подходим со ставкой кредитования 15% и, видимо, на днях она будет 17% или 16%. Это тоже следствие погашения такого большого дефицита.

Второе — за этот год власти довольно сильно обобрали российский бизнес. С него, с одной стороны, требуют, чтобы он инвестировал и импортозамещал, а с другой стороны, у него отнимают в этом году прибыль совершенно безжалостно. Для нефтяной промышленности подняли налог на добычу полезных ископаемых. Была введена новая схема расчета цены на нефть для целей налогообложения, не зависящая от ее реальной стоимости (цена Brent c дисконтом в 25 долларов — ред.).

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