2023-й год, второй год войны в Украине, принес, как это принято говорить, смешанные результаты. Украина не только не смогла добиться решающего военного превосходства, но и оказалась в ситуации, когда ее поражение стало казаться вполне реалистичной перспективой. Европейские и американские правые политики решили заблокировать ей военную и финансовую помощь. Если они добьются успеха, неисчислимые бедствия ждут не только Украины, но и Европу, США и весь мир.

Год начинался на высокой ноте. Итоги российского вторжения в Украину казались совсем неблагоприятными для Путина. Украина устояла, энергетического кризиса в Европе удалось избежать. Казалось — впереди только победы. Именно с таким настроем встречал Новый год президент Украины Владимир Зеленский: в новогоднем обращении он объявил 2023-й годом победы. Но дальше дела пошли совсем не по плану — теперь уже для Украины.

Наступление на фронте, которого так ждали союзники, закончилось ничем. После серии скандалов в американской прессе, в Европе и США подняли голову "друзья" Владимира Путина. В Европе 50 млрд евро блокирует его старый друг президент Венгрии Виктор Орбан. В США пакет военной помощи в 60 млрд долларов не пропускают республиканцы, сторонники Дональда Трампа. И очевидного выхода из этой ситуации нет.

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