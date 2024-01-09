По мнению экспертов, следы масштабного сбоя в работе систем GPS, поразившего несколько стран Балтийского моря перед Рождеством, ведут к России, пишет Forte.

Первые сообщения о сбоях в работе системы глобального позиционирования GPS были зарегистрированы на юге Швеции еще 18 декабря, когда пилоты обнаружили, что система GPS-навигации отключена. Вскоре последовали сообщения из Польши, Финляндии, Дании, Германии и стран Балтии.

С самого начала было понятно, что причин может быть две: солнечная буря или Россия. Мнение эстонских чиновников склоняются в пользу последней версии.

"Оценивается, что источник помех, воздействие которого может в небольшой степени передаться на воздушное пространство Эстонии и соседних стран, находится в районе Ленинградской области России", — сказал Forte специалист Департамента потребителей и технического контроля Эрко Кулу.

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