Яхъя Амро — 22-летний студент 3-го курса стоматологического факультета RSU. Родился он в Хевроне, но школу заканчивал уже в Германии и имеет гражданство этой страны. Он также ведет блог в Instagram, где рассказывает о своей студенческой жизни в Латвии и своей родине — Палестине. У Яхъя более 446 тысяч подписчиков.
"Я родился в Хевроне, вырос также в Хевроне, а в конце 2010-х мы с родителями поехали в Германию. Мой отец учился и работал там, поэтому, когда у него появились финансовые возможности, он решил привезти нас в Германию. Закончив там школу, я отправил документы в RSU, меня приняли, и с тех пор я живу в Латвии", — рассказывает Яхъя.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь