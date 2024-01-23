В октябре 2023 года некоторые израильские студенты Рижского университета имени Страдиня (RSU) получили антисемитские угрозы, которые, как утверждали они, исходили в том числе и от членов мусульманской студенческой организации Ibn Sina. Портал Delfi подробно писал об этом случае в середине декабря и пытался связаться с организацией, а также президентом Ibn Sina Яхъя Амро, но тогда ответа получено не было — он был занят сдачей экзаменов. В этот раз Delfi удалось связаться с Яхъя и поговорить с ним как о случае в университете, так и о том, кто он такой и почему выступает за прекращение огня в секторе Газа и за два государства для двух народов.

Яхъя Амро — 22-летний студент 3-го курса стоматологического факультета RSU. Родился он в Хевроне, но школу заканчивал уже в Германии и имеет гражданство этой страны. Он также ведет блог в Instagram, где рассказывает о своей студенческой жизни в Латвии и своей родине — Палестине. У Яхъя более 446 тысяч подписчиков.

"Я родился в Хевроне, вырос также в Хевроне, а в конце 2010-х мы с родителями поехали в Германию. Мой отец учился и работал там, поэтому, когда у него появились финансовые возможности, он решил привезти нас в Германию. Закончив там школу, я отправил документы в RSU, меня приняли, и с тех пор я живу в Латвии", — рассказывает Яхъя.

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