Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ объявила сегодня, что среди проверенных ею подписей избирателей, поданных за единственного антивоенного соперника Путина Бориса Надеждина, обнаружены 15% (9209) "бракованных". На этом основании рабочая группа рекомендовала не допустить его до выборов. Надеждин намерен оспорить выводы рабочей группы. Решение о допуске или недопуске Бориса Надеждина до выборов ЦИК примет на заседании в среду, 7 февраля. В случае, если решение будет негативным, Надеждин намерен обжаловать его в Верховном суде РФ. Закон позволяет ЦИК волюнтаристски забраковать подписи, говорит эксперт. До тех пор, пока суд не вынесет решение, Надеждин продолжит оставаться кандидатом в президенты и сможет на законных основаниях вести антивоенную агитацию.

Сегодня в Москве прошло заседание рабочей группы ЦИК РФ по проверке подписей избирателей, сданных антивоенным соперником Путина Борисом Надеждиным и кандидатом от карманной партии Кремля "Коммунисты России" Сергеем Малинковичем. В подписях Малинковича эксперты ЦИК обнаружили 14% "бракованных" подписей, а в подписях Надеждина — 15%. Рабочая группа рекомендовала отказать обоим кандидатам в регистрации.

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