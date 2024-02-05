Сегодня в Москве прошло заседание рабочей группы ЦИК РФ по проверке подписей избирателей, сданных антивоенным соперником Путина Борисом Надеждиным и кандидатом от карманной партии Кремля "Коммунисты России" Сергеем Малинковичем. В подписях Малинковича эксперты ЦИК обнаружили 14% "бракованных" подписей, а в подписях Надеждина — 15%. Рабочая группа рекомендовала отказать обоим кандидатам в регистрации.
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