Поставленные в Россию через Эстонию медикаменты и медицинское оборудование идут и для лечения российских военных, пишет издание Eesti Ekspress.

По состоянию на 2023 год медицинское оборудование составляло одну из самых больших статей экспорта из Эстонии в Россию. Объем перевозок в восточном направлении в 2023 и 2022 годах составил 57,5 миллиона евро.

Международные и местные медицинские и фармацевтические фирмы, продолжая вести бизнес с Россией, упирают на гуманность: больных нельзя оставлять без помощи.

Кому оказывать помощь? Сегодня эта моральная дилемма стоит как никогда остро. В октябре 2023 года в Москве прошел Форум службы крови России. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина, приветствуя участников форума, сказал о том, что служба крови имеет прямое отношение к военной деятельности России в Украине.

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