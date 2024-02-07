Недоступность жилья, рост коммунальных тарифов, повышение ипотечных ставок — эти казалось бы бытовые вопросы неожиданно стали одними из центральных в предвыборной кампании в Европарламент. Отчасти это продолжение дискуссий о необходимости повышения энергоэффективности жилфонда, на что Евросоюз готов выделять немалые средства. Отчасти — попытка противостоять усилению позиций ультраправых и популистов, которые активно используют недовольство населения жилищной политикой властей, подогревая его, в том числе, при помощи антимигрантской риторики.

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То, что квартирный вопрос стал острой политической проблемой, стало понятно в конце прошлого года, когда по крупным городам Европы прокатилась волна манифестаций: жители Лиссабона, Амстердама и Милана вышли на улицы с требованием снизить стоимость аренды. В Дублине дошло до массовых беспорядков: жилищный кризис здесь стал катализатором роста антимигрантских настроений после того, как муниципальные власти стали отдавать дефицитное социальное жилье нуждающимся иностранцам.

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