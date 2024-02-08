Foto: DELFI.EE/Ilmar Saabas
6 февраля в городке Сууре-Яани в центральной Эстонии были найдены тела мужчины и его четырехлетней дочери. Delfi.ee сообщает, что в свое время мужчина был судим за организацию взрывов.

По данным эстонской полиции, в сарае на одном из участков сосед обнаружил повешенного мужчину. Там же была найдена его четырехлетняя дочь.

Журналисты Delfi.ee (полный перевод статьи на Rus.Delfi.ee) установили, что мужчина по имени Райво жил в Выхма, что в 13 километрах от Сууре-Яани, много лет. Зарабатывал на жизнь, выполняя, например, строительные работы. Он хорошо ладил со своими близкими. Проблем с алкоголем, по словам местных жителей, у него не было.

Четыре года назад у Райво и его жены родилась дочь. В какой-то момент они переехали в Сууре-Яани в частный дом, где раньше жила мать Райво. Райво, строитель по профессии, занялся ремонтом. В конце прошлого года пара рассталась. Райво остался жить в доме, его жена переехала в другое место.

На прошлой неделе Райво заверил своего знакомого, что сможет оставить разрыв в прошлом и жить дальше. "Не было никаких признаков, что что-то не так", — вспоминает этот знакомый.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit