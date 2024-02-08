6 февраля в городке Сууре-Яани в центральной Эстонии были найдены тела мужчины и его четырехлетней дочери. Delfi.ee сообщает, что в свое время мужчина был судим за организацию взрывов.

По данным эстонской полиции, в сарае на одном из участков сосед обнаружил повешенного мужчину. Там же была найдена его четырехлетняя дочь.

Журналисты Delfi.ee (полный перевод статьи на Rus.Delfi.ee) установили, что мужчина по имени Райво жил в Выхма, что в 13 километрах от Сууре-Яани, много лет. Зарабатывал на жизнь, выполняя, например, строительные работы. Он хорошо ладил со своими близкими. Проблем с алкоголем, по словам местных жителей, у него не было.

Четыре года назад у Райво и его жены родилась дочь. В какой-то момент они переехали в Сууре-Яани в частный дом, где раньше жила мать Райво. Райво, строитель по профессии, занялся ремонтом. В конце прошлого года пара рассталась. Райво остался жить в доме, его жена переехала в другое место.

На прошлой неделе Райво заверил своего знакомого, что сможет оставить разрыв в прошлом и жить дальше. "Не было никаких признаков, что что-то не так", — вспоминает этот знакомый.

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