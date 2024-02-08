Любое заседание какой-либо государственной комиссии в России, это, по сути, спектакль. Все его участники заранее знают свои роли. Зрителей тоже удивить нечем. Они и так знают, что пришли смотреть.
Жизнь участников таких мероприятий страшно скучна. Поэтому обычно они пытаются разнообразить ее как могут. Стараются играть свои роли с удовольствием. Кричат, делают вид, что спорят, изображают начальственную строгость, раздражаются. Демонстрируют свою власть.
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