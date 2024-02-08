8 февраля в среду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение не допустить до выборов Бориса Надеждина, единственного антивоенного соперника Владимира Путина. Возражения Надеждина на результаты проверки подписей рассматривать она не стала, несмотря на его настойчивые, как он выразился, "пожелания". По окончании заседания Надеждин заявил, что будет оспаривать решение комиссии в Верховном суде. Эксперт считает, что в Кремле недооценили способности Надеждина мобилизовать российский антивоенный электорат. Delfi посмотрел трансляцию заседания ЦИК и понял, что впервые ее члены делали свое дело без удовольствия.

Любое заседание какой-либо государственной комиссии в России, это, по сути, спектакль. Все его участники заранее знают свои роли. Зрителей тоже удивить нечем. Они и так знают, что пришли смотреть.

Жизнь участников таких мероприятий страшно скучна. Поэтому обычно они пытаются разнообразить ее как могут. Стараются играть свои роли с удовольствием. Кричат, делают вид, что спорят, изображают начальственную строгость, раздражаются. Демонстрируют свою власть.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!