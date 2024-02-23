Foto: AFP/Scanpix/LETA

В прошедшую среду, 21 февраля, аналитическая организация "Европейский совет по иностранным делам" (European Council on Foreign Relations, ECFR) опубликовала доклад по результаты опроса жителей 12 европейских стран об их отношении к российско-украинской войне. Большинство опрошенных не настроены на умиротворение России, хотя оценивают шансы Украины на победу в войне пессимистично. Опрошенные также опасаются переизбрания Дональда Трампа и считают, что его приход к власти может стать победой для Путина. Авторы доклада — Иван Крастев и Марк Леонард считают, что европейским и украинским лидерам необходимо определить, как по результатам войны должен выглядеть прочный мир, чтобы противостоять попыткам Трампа и Путина настроить европейцев против поддержки Украины.

Опрос ECFR проводился в январе в Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции. Согласно его результатам, в среднем всего лишь 10% опрошенных жителей этих стран верят, что Украина победит. 

Самыми большими оптимистами являются жители Польши, Швеции и Португалии — там победы Украины ожидают по 17% опрошенных. Однако даже там они находятся в меньшинстве. 

Победу России в среднем ожидают 20% опрошенных. Даже в Швеции их число превышает число сторонников победы Украины — 19%. Лишь в Португалии и Польше их число меньше количества тех, кто ждет победы Украины — 11% и 14% соответственно. Больше всего тех, кто ждет победы Путина в Венгрии (31%) и Греции (30%).

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