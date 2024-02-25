"Моя цель – предотвратить приближающуюся к нам крупную катастрофу", – объясняет в интервью Delfi мотивы своих действий Алексей Арестович.

Алексей Арестович стал одним из самых известных украинских политиков времен украинской войны и не скрывает, что планирует в будущем баллотироваться на пост президента Украины. В январе 2023 года он покинул команду Владимира Зеленского, где ранее занимал должность советника руководителя Офиса президента Украины. Арестович подал в отставку из-за критики собственных слов: он заявил, что российская ракета могла поразить жилой дом в Днепре, потому что ее отклонила от курса украинская зенитная ракета. Позже он заявил, что просто ошибся из-за переутомления.

За последние полтора года Арестович все более жестко высказывался о Зеленском и его окружении и выражал взгляды, которые многие считают пророссийскими. В настоящее время Арестович призывает Украину, ее соседей и страны Запада вступить в переговоры с Россией. Почему взгляды и высказывания человека, стремящегося стать следующим президентом Украины, изменились до неузнаваемости по сравнению с началом войны?

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