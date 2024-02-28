В ночь на среду президент США Джо Байден провел встречу с лидерами большинства и меньшинства в Сенате и Конгрессе. Согласно итоговым заявлениям участников, они намерены продолжить финансирование американского правительства и предотвратить "шатдаун", который может наступить 1 и 8 марта. Тем не менее, судьба пакета военной помощи Украине остается неясной. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон продолжает сопротивляться вынесению его на голосование. Однако сторонники Украины готовятся принять свой пакет помощи Киеву в обход упорного спикера.

В Белом доме собрались лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон и лидеры республиканского сенатского меньшинства Митч Макконнел, а также демократического — в Палате — Хаким Джеффрис. В ней также приняли участие вице-президент Камала Харрис и даже директор ЦРУ Дэвид Бернс.

Встреча прошла после того, как в выходные республиканцы и демократы не смогли достичь компромисса по вопросу продления финансирования правительства. Главной ее целью было уговорить Майка Джонсона предотвратить "шатдаун" американского правительства и принять отдельный пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,3 млрд долларов (88,4 млрд евро, 55,5 млрд евро из них предназначены Киеву).

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