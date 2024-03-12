За последние несколько недель Украина потеряла свою основную опору в Донбассе — город Авдеевку, и продолжает терять территорию. Недавно Владимир Зеленский уволил своего главнокомандующего Валерия Залужного и заменил практически всю военную команду. Украинцы обвиняют Зеленского в коррупции и называют нового главнокомандующего Сырского бойцом, который, по-видимому, использует тактику дорогостоящих наступлений, ассоциированных с советским стилем. Республиканские конгрессмены отказываются голосовать за новый пакет военной поддержки для Украины. Проваливается ли Украина, и с какими проблемами она сталкивается сегодня? Об этом Delfi беседовал Гленом Грантом, полковником Британской армии в отставке.

- Первую неделю марта вы провели в Киеве. Что вы видели там, что пережили?

- Сам город, его повседневная активность, нормальные. Вы не отличили бы Киев от Манчестера или Риги. Большим сюрпризом для меня было то, что количество людей, реагирующих на сигналы тревоги, значительно уменьшилось. Все меньше людей фактически реагируют на тревоги. Также уменьшилось количество людей, у которых на телефонах установлены сигналы тревоги. Даже три месяца назад вы могли слышать сигналы тревоги на многих телефонах. В этот раз я был в переполненном баре, когда сработала тревога, и мой телефон был единственным, который издал предупреждение. Несколько человек посмотрели на меня, как на "какого-то дурака".

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