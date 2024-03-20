Несмотря на то, что Латвия считается безопасной страной (и об этом в своих ежегодных отчетах заявляет Госполиция), в последние два года количество зарегистрированных преступлений растет. Почему это происходит?

По сравнению с позапрошлым годом сократилось количество особо тяжких преступлений (с 1599 до 1408), количество тяжких преступлений несущественно увеличилось (с 6901 до 6927), а количество менее тяжких преступлений выросло более чем на 2000 (с 19 096 до 21 396).

Госполиция отмечает, что в 2023 году было раскрыто 95% из совершенных 68 убийств, и 95% всех убийств происходят на бытовой почве, связаны с употреблением алкоголя или наркотиков или же с корыстными мотивами.

Какие преступления влияют на общий рост?

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