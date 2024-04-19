С 1 июля вступят в силу поправки к Закону о ветеринарной медицине. По ним хозяева будут обязаны чипировать не только собак, но и кошек, и домашних (комнатных) хорьков до достижения ими четырехмесячного возраста, сообщает LV portāls.
Также животное должно иметь паспорт домашнего (комнатного) животного и быть зарегистрировано в Центре сельскохозяйственных данных (LDC) в базе данных Регистра домашних (комнатных) животных.
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