С 1 июля вступят в силу поправки к Закону о ветеринарной медицине. По ним хозяева будут обязаны чипировать не только собак, но и кошек, и домашних (комнатных) хорьков до достижения ими четырехмесячного возраста, сообщает LV portāls.
Каждый питомец должен иметь специальный паспорт и быть зарегистрирован в базе данных Регистра домашних (комнатных) животных Центре сельскохозяйственных данных (LDC).
Ожидается, что новые нормы помогут:
ограничить количество бездомных кошек;
Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) - контролировать и ограничивать распространение бешенства как опасного инфекционного заболевания;
Государственной и муниципальной полиции - обеспечить общественный порядок и безопасность, реагировать на случаи жестокого обращения с животными;
владельцу — облегчить поиск животного в случае его потери.
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