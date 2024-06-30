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С 1 июля вступят в силу поправки к Закону о ветеринарной медицине. По ним хозяева будут обязаны чипировать не только собак, но и кошек, и домашних (комнатных) хорьков до достижения ими четырехмесячного возраста, сообщает LV portāls.

Каждый питомец должен иметь специальный паспорт и быть зарегистрирован в базе данных Регистра домашних (комнатных) животных Центре сельскохозяйственных данных (LDC).

Ожидается, что новые нормы помогут:

  • ограничить количество бездомных кошек;

  • Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) - контролировать и ограничивать распространение бешенства как опасного инфекционного заболевания;

  • Государственной и муниципальной полиции - обеспечить общественный порядок и безопасность, реагировать на случаи жестокого обращения с животными;

  • владельцу — облегчить поиск животного в случае его потери.

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