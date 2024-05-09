Типичная история: машина записана на одного человека, а пользовался ею — другой. Шофер оказался несознательным — был пойман дорожной полицией на нарушении. Кто будет отвечать? Если дорожная камера зафиксировала превышение скорости, а кто за рулем — не видно? Кто должен платить? А если водитель был нетрезв — неужели отберут машину, которая ему не принадлежит? И вообще, в чем разница между собственником, держателем, водителем и владельцем транспортного средства?
Типичная история: машина записана на одного человека, а пользовался ею — другой. Шофер оказался несознательным — был пойман дорожной полицией на нарушении. Кто будет отвечать? Если дорожная камера зафиксировала превышение скорости, а кто за рулем — не видно? Кто должен платить? А если водитель был нетрезв — неужели отберут машину, которая ему не принадлежит? И вообще, в чем разница между собственником, держателем, водителем и владельцем транспортного средства?
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