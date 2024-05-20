Все дети, которые всерьез занимаются хоккеем, мечтают об НХЛ. Но как выйти на новый уровень? Когда пора искать агента? Куда есть смысл ехать, чтобы расти в мастерстве и не потеряться в "мясорубке"? MVP поговорил об этом с Олегом Сорокиным, главным тренером сборной Латвии U-18 - человеком, через которого проходят все истории успеха и провалов молодых хоккеистов.
Все дети, которые всерьез занимаются хоккеем, мечтают об НХЛ. Но как выйти на новый уровень? Когда пора искать агента? Куда есть смысл ехать, чтобы расти в мастерстве и не потеряться в "мясорубке"? MVP поговорил об этом с Олегом Сорокиным, главным тренером сборной Латвии U-18 - человеком, через которого проходят все истории успеха и провалов молодых хоккеистов.
Быть первым в деревне
Подросток хочет играть в хоккей за границей. Что важно понимать?
Об этом нужно начинать думать в более раннем возрасте. Есть вещи, к которым нужно готовиться заранее. Например, несколько лет назад многие заранее изучали вариант Швейцарии, потому что тогда нужно было отыграть в стране пять лет, а потом получить местное хоккейное гражданство. После этого ты уже не был иностранцем в местных лигах - а это уже другие перспективы. Сейчас Швейцария от этого отказалась: там стараются воспитывать больше местных игроков. Есть смысл думать о развитии хоккейных навыков, чтобы перейти на следующий уровень, и об учебе. В США университетские лиги не считаются профессиональными, поэтому можно легко совмещать учебу с игрой. Если играть в одной из младших профессиональных лиг - Хоккейной лиге Онтарио или Канадской юниорской хоккейной лиге, то это лишает возможности поступать в университет в США. Но и в Канаде сейчас есть лига, похожая на американскую USHL. Она позволяет совмещать хоккей с учебой в университете. Здесь нет зарплат, нет профессиональных контрактов, но вы можете параллельно учиться в университете. Есть еще вопрос расходов, который зависит от бюджета и планов родителей. Есть ребята, которые уехали вместе с родителями. Они всей семьей живут там, работают или занимаются бизнесом.
В каком возрасте лучше уезжать за границу?
Мне кажется, игрок должен перерасти не только свой возраст, но и хотя бы тех, кто на год-два старше. Чтобы он был лучшим на этом уровне. Тогда можно сказать, что он не прогрессирует здесь, что он не играет с ребятами своего возраста, и можно подумать об отъезде за границу. Я считаю, что не стоит уезжать раньше девятого класса. Ну ладно, возможно, после восьмого. Легче освоиться в той школе и в той стране, если ты прошел там школьный процесс.
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