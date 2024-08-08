Врач выписал лекарство, но в аптеке его нет в наличии. Как такое возможно и что делать? Фармацевтическая промышленность очень чутко реагирует на любой мировой катаклизм: цепочки поставок рушатся, отдельные страны заказывают больше и другим не хватает, стрессовые ситуации активизируют болезни... В Латвии есть четкий механизм, как действовать в таких случаях. Рассказываем.

Брекзит, вспышки болезней, последствия пандемии, геополитические конфликты, войны и даже веяния моды моментально отражаются на производстве и доставке лекарств по всему миру. Маленькие страны в этом смысле особенно чувствительны. И если человек регулярно принимал определенное лекарство и вдруг его не стало, ему надо четко понимать, как быть.

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