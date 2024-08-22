Задумываясь о том, как искать информацию о зарплате, я до сих пор вспоминаю задачу курса управления персоналом, которую я решала в 2008 году в Рижской экономической высшей школе: мне нужно было узнать, какую зарплату можно получать на должности, которую я займу после окончания учебы. Тогда я получила неудовлетворительную оценку и множество смущающих комментариев от преподавателя-американца. В утешение себе должна сказать, что я не единственная, кто не справился с задачей – информация о зарплате еще 16 лет назад считалась в Латвии коммерческой тайной. Сотрудники не только не рассказывали о своей зарплате, но зачастую в трудовых договорах содержался пункт о том, что рассказывать о своей зарплате запрещено — зарплаты не публиковались в объявлениях. Теперь, в 2024 году, найти информацию о зарплате стало проще, чем когда-либо. Руководителям все чаще приходится объяснять сотрудникам, как устанавливается заработная плата, и опровергать информацию о зарплате из различных источников. Вот почему я сделала подборку доступных сегодня источников информации о зарплате и о том, как относиться к этой информации.