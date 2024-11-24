Testaments
Fоtо: Midjourney/DELFI

Вопрос: "Мы не можем найти завещание умершего и подозреваем, что оригинал утерян "с концами". Подойдет ли копия? Что делать в таком случае?"

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