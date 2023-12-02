В осенне-зимний период, когда видимость на дорогах ухудшается, чаще случаются и столкновения с лесными животными. О сбитых, упавших или раненых при столкновении лесных животных необходимо сообщить в Государственную службу леса (VMD), что можно сделать и через приложение Mednis.

За охотничий сезон 2023/2024 (с 1 апреля) VMD зарегистрировала 1083 сбитых на дорогах животных, в том числе 112 лосей, 126 оленей, 624 косули и 59 кабанов. Больше всего животных было сбито на дорогах в этом охотничьем сезоне в Рижском региональном, Южно-Латгальском и Земгальского лесничествах.

"В темное время суток, особенно в сумерках и на рассвете, животные становятся более активными и идут кормиться лесными растениями и сельскохозяйственными культурами, растущими рядом с дорогой. В это время животные чаще переходят дорогу, что становится причиной столкновений с транспортными средствами. Также следует быть очень осторожными зимой, когда дороги посыпаются соляной смесью, которая может привлекать лесных животных", — говорит начальник отдела охоты VMD Валтерс Лусис.

Если при столкновении с лесным животным пострадали люди или транспортные средства, об этом следует сообщить в Государственную полицию по телефону 110 или по единому экстренному номеру 112. О сбитых и павших лесных животных следует сообщить в VMD. Это легко сделать через разработанное в Латвии приложение Mednis., которое подключено к Государственному регистру леса. VMD обработает информацию о погибшем животном и примет решение о дальнейших действиях с ним. Важно помнить, что сообщение о сбитом животном в приложении VMD не отменяет необходимости сообщить о ДТП в полицию.

Госслужба леса напоминает, что тело сбитого животного нельзя забирать себе — такое действие квалифицируется как присвоение охотничьей продукции, за что полагается штраф.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram