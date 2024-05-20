В выходной день 4 мая большинство латвийцев наверняка еще спали сладким сном, когда Том Комас уже завершил 107-километровый забег Рига-Валмиера. Забег начинался у памятника Свободы ровно в полночь, и Комасу потребовалось всего семь с половиной часов, чтобы побить свой собственный рекорд и завершить трассу около валмиерской церкви Св. Симаниса.

В выходной день 4 мая большинство латвийцев наверняка еще спали сладким сном, когда Том Комас уже завершил 107-километровый забег Рига-Валмиера. Забег начинался у памятника Свободы ровно в полночь, и Комасу потребовалось всего семь с половиной часов, чтобы побить свой собственный рекорд и завершить трассу около валмиерской церкви Св. Симаниса.

Теоретически Рига-Валмиера — это джоггинг, так как многие проходят дистанцию полушагом, но финишное время Комаса показывает, что он действительно бежал, так как его средний темп на километр был больше, чем 4 минуты 15 секунд. Многие бегуны в таком темпе не способны преодолевать и гораздо более короткие дистанции, не говоря о 107 километрах. Сам Комас уже не считает эту трассу сложной. "Раньше это было непросто. Но теперь самая большая проблема для меня — успеть подготовиться", — говорит он.