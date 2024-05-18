31-летняя Лаура Скоджус приходит в редакцию Delfi со своим семимесячным ребенком. Во время интервью Лаура объясняет дочке, что происходит вокруг. Чем больше с ней разговаривают, тем быстрее София начнет говорить сама, считает молодая мама. Это один из главных уроков, который Лаура усвоила за последние годы: чем больше говоришь о боли, тем легче становится на душе.

31-летняя Лаура Скоджус приходит в редакцию Delfi со своим семимесячным ребенком. Во время интервью Лаура объясняет дочке, что происходит вокруг. Чем больше с ней разговаривают, тем быстрее София начнет говорить сама, считает молодая мама. Это один из главных уроков, который Лаура усвоила за последние годы: чем больше говоришь о боли, тем легче становится на душе.

Молодая мама - одна из героинь серии статей "Выживающие". Летом 2022 года она переехала из Риги в Бауску. Там был дом ее семьи. Она жила в Бауске, потому что не могла позволить себе ничего другого. Также ей пришлось лечиться от депрессии, и из-за тяжелого эпизода она потеряла работу. Жизнь в Риге была слишком дорогой. Лауре приходилось жить на 315 евро в месяц, и при этом содержать себя и двух дочерей. Летом ей удавалось сводить концы с концами, но осенью становилось тяжело - в доме в Бауске не было даже электричества. Прочесть ее историю можно здесь.

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